Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людини

Минулої доби із вечора до пізньої ночі ворог продовжував атаки на Дніпропетровщину.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Значних ударів знову зазнала Нікопольщина: ворог бив по району безпілотниками, артилерію та РСЗВ “Град”. В Нікополі постраждала 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджено 11 осель, гараж, 2 автівки, човен, лінії електропередач і газопроводи.
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Криворізькому району – на щастя, минулося без жертв. Пошкоджно приватний будинок.
Як повідомляє Сергій Лисак, в Павлоградському та Синельниківському районах було гучно. Внаслідок обстрілів виникли займання. В останньому потрощило до десяти приватних будинків, знищено господарську споруду.
Інші наслідки уточнюються.
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