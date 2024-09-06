Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людини

Через ворожу атаку на Дніпропетровщині знову постраждали люди.

Минулої доби із вечора до пізньої ночі ворог продовжував атаки на Дніпропетровщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Значних ударів знову зазнала Нікопольщина: ворог бив по району безпілотниками, артилерію та РСЗВ “Град”. В Нікополі постраждала 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджено 11 осель, гараж, 2 автівки, човен, лінії електропередач і газопроводи.

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Криворізькому району – на щастя, минулося без жертв. Пошкоджно приватний будинок.

Як повідомляє Сергій Лисак, в Павлоградському та Синельниківському районах було гучно. Внаслідок обстрілів виникли займання. В останньому потрощило до десяти приватних будинків, знищено господарську споруду.

Інші наслідки уточнюються.

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