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Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людини

Сьогодні 07:42
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Через ворожу атаку на Дніпропетровщині знову постраждали люди.

Новости Днепра про Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людини

Минулої доби із вечора до пізньої ночі ворог продовжував атаки на Дніпропетровщину. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Значних ударів знову зазнала Нікопольщина: ворог бив по району безпілотниками, артилерію та РСЗВ “Град”. В Нікополі постраждала 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджено 11 осель, гараж, 2 автівки, човен, лінії електропередач і газопроводи.

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по Криворізькому району – на щастя, минулося без жертв. Пошкоджно приватний будинок. 

Як повідомляє Сергій Лисак, в Павлоградському та Синельниківському районах було гучно. Внаслідок обстрілів виникли займання. В останньому потрощило до десяти приватних будинків, знищено господарську споруду. 

Інші наслідки уточнюються. 

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Новости Днепра про Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людиниУкраїнська Новости Днепра про Понівечені оселі та авто: внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину постраждали 2 людиниРусский

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