Понад сотня заявок: Дніпро “засипає” поваленими буревієм деревами

Дніпро "засипає" поваленими деревами.

Від ранку, понеділка 16 вересня, у місті не вщухає буревій. Як повідомили в КП “Міськзеленбуд”, до них вже надійшло 110 заявок щодо повалених дерев та гілок. Над ліквідацією наслідків великого вітру працюють 7 бригад підприємства. Заявки продовжують надходити безперервно.

Повідомлення про пошкоджені внаслідок буревію автівки чи рекламні конструкції надходять з різних районів Дніпра. На декількох вулицях повалені вітром дерева обірвали електродроти та контактні мережі електротранспорту.

Тим часом в Нікопольському районі дерево впало на автівку з дитиною всередині. Про стан людей, які були в салоні машини наразі нічого не відомо, але місцеві повідомляють, що на місце виїхала “швидка”.

За прогнозами синоптиків шквальний вітер має стихнути до ранку 17 вересня. А поки що дніпрян та гостей міста прохають дотримуватися правил паркування, аби не заважати комунальникам у ліквідації аварійних заявок.

Якщо ви бачите повалене дерево або гілля, можете звернутись на гарячу лінію Дніпровської міської ради за одним з телефонів (безплатно):

+380 (56) 732 12 12

+380 (95) 732 12 12

+380 (96) 732 12 12

+380 (73) 732 12 12

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