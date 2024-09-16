Понад сотня заявок: Дніпро “засипає” поваленими буревієм деревами

Від ранку, понеділка 16 вересня, у місті не вщухає буревій. Як повідомили в КП “Міськзеленбуд”, до них вже надійшло 110 заявок щодо повалених дерев та гілок. Над ліквідацією наслідків великого вітру працюють 7 бригад підприємства. Заявки продовжують надходити безперервно.
Повідомлення про пошкоджені внаслідок буревію автівки чи рекламні конструкції надходять з різних районів Дніпра. На декількох вулицях повалені вітром дерева обірвали електродроти та контактні мережі електротранспорту.
Тим часом в Нікопольському районі дерево впало на автівку з дитиною всередині. Про стан людей, які були в салоні машини наразі нічого не відомо, але місцеві повідомляють, що на місце виїхала “швидка”.
За прогнозами синоптиків шквальний вітер має стихнути до ранку 17 вересня. А поки що дніпрян та гостей міста прохають дотримуватися правил паркування, аби не заважати комунальникам у ліквідації аварійних заявок.
Якщо ви бачите повалене дерево або гілля, можете звернутись на гарячу лінію Дніпровської міської ради за одним з телефонів (безплатно):
+380 (56) 732 12 12
+380 (95) 732 12 12
+380 (96) 732 12 12
+380 (73) 732 12 12
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