Сайт Дніпра Новини Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали: особового складу – близько 178820 (+670) осіб ліквідовано, танків – 3637 (+1) од, бойових броньованих машин – 7028 (+4) од, артилерійських систем – 2750 (+10) од, РСЗВ – 534 (+1) од, засоби ППО – 282 (+0) од, літаків – 307 (+0) од, гелікоптерів – 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11), крилаті ракети – 911 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од, спеціальна техніка – 311 (+2). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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