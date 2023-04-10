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Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії

Сьогодні 09:30
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Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.

Новости Днепра про Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії

Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків – 3637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засоби ППО – 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 311 (+2).

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Новости Днепра про Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати РосіїУкраїнська Новости Днепра про Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати РосіїРусский

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