Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Понад 60 “закладок” знайшли при обшуку: у Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Понад 60 “закладок” знайшли при обшуку: у Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Сьогодні 17:18
просмотров

Правоохоронці вилучили у затриманого в Дніпрі понад 60 "закладок".

Новости Днепра про Понад 60

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Так звані “закладки” у затриманого вилучили у Шевченківському районі міста.

13 вересня дільничні офіцери поліції Шевченківського району помітили підозрілого чоловіка, який при появі поліцейських різко змінив рух. Правоохоронці зупинили містянина на вулиці Саксаганській. При поверхневому огляді у 25-річного чоловіка поліцейські вилучили 36 сліп-пакетів з марихуаною та психотропними речовинами альфа- PVP. Окрім того, підозрюваний встиг розкласти ще 26 підготовлених до збуту згортків з наркотиками поряд з прилеглою територією. Свої схованки чоловік фотографував на телефон, — йдеться у дописі поліції.

Слідчі відділення поліції за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Читайте також:

Новости Днепра про Понад 60 Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шукають другу добу: з львівської лікарні зникла 17-річна дівчина з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:54
    Шукають другу добу: з львівської лікарні зникла 17-річна дівчина з Дніпра

    У Львові шукають зниклу неповнолітню дніпрянку.

    Краєзнавці показали один із перших автомобілів, який їздив Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:18
    Краєзнавці показали один із перших автомобілів, який їздив Дніпропетровщиною

    У мережі показали, яким був один із перших автомобілів на…

    У Дніпрі на пів року перекриють проїзну частину по провулку Південному
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    У Дніпрі на пів року перекриють проїзну частину по провулку Південному

    У Дніпрі на понад пів року перекриватимуть дороги.

    На Дніпропетровщині протягом тижня померло 5 людей, які хворіли на COVID-19
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:55
    На Дніпропетровщині протягом тижня померло 5 людей, які хворіли на COVID-19

    На Дніпропетровщині зафіксовані летальні випадки з лабораторно підтвердженим COVID-19.

    Наверх