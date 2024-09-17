Понад 60 “закладок” знайшли при обшуку: у Дніпрі затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Так звані “закладки” у затриманого вилучили у Шевченківському районі міста.
13 вересня дільничні офіцери поліції Шевченківського району помітили підозрілого чоловіка, який при появі поліцейських різко змінив рух. Правоохоронці зупинили містянина на вулиці Саксаганській. При поверхневому огляді у 25-річного чоловіка поліцейські вилучили 36 сліп-пакетів з марихуаною та психотропними речовинами альфа- PVP. Окрім того, підозрюваний встиг розкласти ще 26 підготовлених до збуту згортків з наркотиками поряд з прилеглою територією. Свої схованки чоловік фотографував на телефон, — йдеться у дописі поліції.
Слідчі відділення поліції за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.
Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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