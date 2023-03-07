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  • Понад 46 тисяч людей: кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зростає

Понад 46 тисяч людей: кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зростає

Сьогодні 10:00
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на засіданні Кабінету міністрів повідомив про 46 тисяч 104 загиблих внаслідок стихійного лиха.

Новости Днепра про Понад 46 тисяч людей: кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зростає

Ердоган заявив, що у 11 провінціях, які постраждали від землетрусу, кількість зруйнованих або сильно пошкоджених будівель становить 230 тисяч. Він додав, що чимало жителів, чиї будинки вціліли, не можуть повернутися через постійні поштовхи.

“Ми розпочали створення контейнерних міст. За необхідності, ми додатково збільшимо їх кількість до 100 тисяч протягом 2 місяців. Наша мета – перевезти півмільйона людей, які пережили землетрус, у райони, де вони зможуть жити в безпечних умовах”,- зазначив президент.

Він додав, що руйнування були настільки масштабними, площа – великою, а клімат і умови – суворими, що влада не змогла досягти бажаної швидкості та ефективності в перші моменти роботи. Проте у найкоротші терміни вдалося відкриті дороги та привести в експлуатацію інфраструктуру.

Нагадаємо, біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км.

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Новости Днепра про Понад 46 тисяч людей: кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зростаєУкраїнська Новости Днепра про Понад 46 тисяч людей: кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зростаєРусский

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