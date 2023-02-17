Понад 40 нових випадків: яка ситуація із коронавірусом за добу

У Дніпрі за добу коронавірус виявили у 42 людей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають 49 осіб.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 476 щеплень від COVID-19.

Усього вже проведено 1 109 472 щеплення.

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