Понад 40 нових випадків: яка ситуація із коронавірусом за добу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.
На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають 49 осіб.
Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 476 щеплень від COVID-19.
Усього вже проведено 1 109 472 щеплення.
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