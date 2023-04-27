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  • Понад 200 будівель опинилися під загрозою: у Дніпрі повідомили про чергове «мінування»

Понад 200 будівель опинилися під загрозою: у Дніпрі повідомили про чергове «мінування»

Сьогодні 09:30
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За минулу добу у Дніпрі «замінували» більше 200 будівель

Новости Днепра про Понад 200 будівель опинилися під загрозою: у Дніпрі повідомили про чергове «мінування»

У поліцію та в СБУ надійшло повідомлення про мінування паркінгу на Севастопольському узвозі, районних судів, торгівельних центрів, лікарень, станцій метро, шкіл, аеропорту. Також «замінували» мости та вокзали.

Поліцейські обстежили 248 об’єктів. З них: 35 торгівельних центрів, 14 судових установ, 154 навчальних закладів, 38 лікарень, 6 станцій метро, 1 аеропорт, 3 вокзали та 6 мостів. 

Жодних вибухових предметів не виявлено. Інформація про мінування виявилася хибною.

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Новости Днепра про Понад 200 будівель опинилися під загрозою: у Дніпрі повідомили про чергове «мінування»Українська Новости Днепра про Понад 200 будівель опинилися під загрозою: у Дніпрі повідомили про чергове «мінування»Русский

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