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  • Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

Сьогодні 09:00
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Вночі росіяни випустили понад 20 снарядів по двом громадам Нікопольського района.

Новости Днепра про Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під ворожий вогонь з важкої артилерії потрапили дві громади – Мирівська та Покровська. Випустили щонайменше 20 снарядів. На щастя, люди не постраждали. 

У громадах пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач. 

Новости Днепра про Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

Новости Днепра про Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

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Новости Днепра про Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв ДніпропетровщинуРусский

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