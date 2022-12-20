Понад 20 снарядів по Нікопольському району: ворог вночі обстріляв Дніпропетровщину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під ворожий вогонь з важкої артилерії потрапили дві громади – Мирівська та Покровська. Випустили щонайменше 20 снарядів. На щастя, люди не постраждали.
У громадах пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.
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