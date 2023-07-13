Понад 10 тисяч заявок дніпрян виконало КП «Дніпроводоканал» ДМР з початку року

Дніпро — лідер у працевлаштуванні вимушених переселенців. Всебічно допомагати ВПО — одне з ключових доручень міського голови Бориса Філатова.

З початку повномасштабного вторгнення рф до України наше місто допомогло знайти роботу 4,5 тис. ВПО. З них 698 працевлаштували до структур Дніпровської міської ради. КП «Дніпроводоканал» у складі департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР увійшло до п‘ятірки найкращих з працевлаштування ВПО. Вони з початку року взяли на роботу 32 переселенці.

Дмитро 8 років працював слюсарем у рідному Маріуполі, але після 24 лютого життя чоловіка розділилося на «до» та «після». Під обстрілами він вивозив родину до Дніпра, де вони і почали будувати життя з нуля. Чоловік влаштувався до КП «Дніпроводоканал», де його залюбки взяли на роботу.

«Мені ніхто не допомагав з працевлаштуванням, я просто прийшов на водоканал, запитав чи є тут вакансії і мене взяли. Я швидко опанував тут роботу, бо мав досвід за плечима у Маріуполі. Колектив дуже дружній, усі хлопці позитивні, всим допомагають та підтримують», — каже слюсар КП «Дніпроводоканал» ДМР Дмитро Зуєв.

Найбільше вимушених переселенців працевлаштували на посади електрогазозварників та слюсарів аварійно-відновлювальних робіт. Також працюють інженерами в договірному відділі управління водозбуту, енергетиками та трактористами. Та вакансії ще є, каже черговий по місту, директор КП «Дніпроводоканал» Юрій Гамазинський. Потрібні ремонтники для усунення аварійних пошкоджень та машиністи екскаваторів.

«Ми хочемо, щоб переселенці зверталися та не боялися в чужому місті, що їм можуть відмовити. Ми готові розглянути різні кандидатури, і навіть якщо ви не дуже розумієтесь у цих спеціальностях, то ми все одно зможемо вам допомогти, навчити та працевлаштувати до нас на підприємство», — додав Юрій Гамазинський.

З питань працевлаштування до КП «Дніпроводоканал» ДМР можна звернутись за телефоном: 056 719-93-75.

Також черговий по місту перевірив, як комунальники працюють на ліквідації масштабної аварії на водогоні. Ще вчора по вул. Тополиній, 9 стався порив, 7 будинків поки без води, а саме: № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Наразі комунальники посилено працюють, аби якнайшвидше подати воду.

«Наші дві аварійні бригади на даній адресі ремонтують ділянку водопроводу. Ми замінюємо обʼємний вузол, а після плануємо одразу подати воду містянам. Якщо все пройде добре, то до кінця дня ці сім будинків будуть з водою», – зазначив заступник начальника дільниці № 5 Соборного району КП «Дніпроводоканал» Дмитро Пироговський.

У Дніпрі з початку року підприємство оперативно виконало близько 10 тисяч заявок містян. З них з водопостачання — 3866, з водовідведення — 6514.

Крім цього, черговий перевірив стан укриття у школі № 107 по вул. Генерала Капустянського, 7-А.

«Приміщення вміщає до 700 осіб. У даному укритті облаштовано місця для сидіння, туалетні кімнати, є медикаменти для надання невідкладної долікарської допомоги, шанцевий інструмент, вогнегасники, питна та технічна вода. Крім того, укриття працює цілодобово, там завжди перебувають відповідальні особи для того, щоб впустити до укриття усіх мешканців, які проживають біля комунального закладу у разі повітряної тривоги. Тобто в цій школі всі доручення, які ставив міський голова Борис Філатов щодо доступності та оснащення укриття, виконані», — підсумував Юрій Гамазинський.

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