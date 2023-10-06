Поминали військового, який раніше був похований на Дніпропетровщині: з’явилися нові деталі трагедії на Харківщині

Вони вдарили, попередньо, ракетою “Іскандер” по місцевому кафе-магазину.
Там саме проходив поминальний обід за загиблим військовим. Ця жахлива атака забрала життя 52 людей, зокрема дитини. 6 людей отримали поранення.
Пізніше ЗМІ повідомили подробиці трагедії.
Як стало відомо, поминальний обід за своїм батьком-військовим влаштував Денис Козир, який теж воював.
Перед початком війни Денис разом із батьком Андрієм перебували в Польщі. Однак у перші дні повномасштабного вторгнення чоловіки приїхали до Львова, прийшли до військкомату, звідки їх скерували на навчання, а потім відправили до Попасної. Сина з батьком розділили до різних груп. Після трьох днів бойових дій Андрій отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині.
Син Денис продовжував служити, а в червні звільнився за станом здоров’я. Чоловік переїхав до Грози, де одружився. Денис зібрав усі документи, аби повернути тіло батька і перепоховати його на малій батьківщині. Так і зробив.
Після перепоховання захисника влаштували поминальний обід, де зібралися близько 60 людей. Зокрема, до кафе прийшли Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею. Усі, на жаль, загинули.
Зазначимо, усього у Грозі проживали трішки більше 300 людей.
А так зараз виглядає місце удару:
Не пробачимо! Помстимося!
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