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Поминали військового, який раніше був похований на Дніпропетровщині: з’явилися нові деталі трагедії на Харківщині

Сьогодні 13:02
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Учора, 5 жовтня, окупанти атакували село Гроза Куп’янського району Харківської області.

Новости Днепра про Поминали військового, який раніше був похований на Дніпропетровщині: з'явилися нові деталі трагедії на Харківщині

Вони вдарили, попередньо, ракетою “Іскандер” по місцевому кафе-магазину.

Там саме проходив поминальний обід за загиблим військовим. Ця жахлива атака забрала життя 52 людей, зокрема дитини. 6 людей отримали поранення. 

Пізніше ЗМІ повідомили подробиці трагедії.

Як стало відомо, поминальний обід за своїм батьком-військовим влаштував Денис Козир, який теж воював.

Перед початком війни Денис разом із батьком Андрієм перебували в Польщі. Однак у перші дні повномасштабного вторгнення чоловіки приїхали до Львова, прийшли до військкомату, звідки їх скерували на навчання, а потім відправили до Попасної. Сина з батьком розділили до різних груп. Після трьох днів бойових дій Андрій отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині.

Син Денис продовжував служити, а в червні звільнився за станом здоров’я. Чоловік переїхав до Грози, де одружився. Денис зібрав усі документи, аби повернути тіло батька і перепоховати його на малій батьківщині. Так і зробив.

Після перепоховання захисника влаштували поминальний обід, де зібралися близько 60 людей. Зокрема, до кафе прийшли Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею. Усі, на жаль, загинули.

Новости Днепра про Поминали військового, який раніше був похований на Дніпропетровщині: з'явилися нові деталі трагедії на Харківщині

Зазначимо, усього у Грозі проживали трішки більше 300 людей.

А так зараз виглядає місце удару: 

Не пробачимо! Помстимося! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вранці росіяни вдарили по центру Харкова: загинув 10-річний хлопчик та його бабуся. 

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Новости Днепра про Поминали військового, який раніше був похований на Дніпропетровщині: з'явилися нові деталі трагедії на ХарківщиніУкраїнська

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