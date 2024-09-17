Помітили без тями біля під’їзду: у Дніпрі врятували чоловіка після передозування опіоїдами

Днями небайдужі перехожі помітили біля одного із будинків молодого чоловіка, який лежав без тями, а поруч з ним були пусті шприци. Дніпряни викликали “швидку”.
Як розповів медик Влад Боднюк, на місце приїхала реанімаційна бригада Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час первинного огляду виявилося, що пацієнт знаходиться в комі.
Дихання 3 за хвилину, шкіра цианотична, зіниці – міоз. Поряд з ним – пусті шприци та сліди від ін’єкцій на руках, – коментує випадок медик.
Чоловіку надали невідкладну допомогу, після чого ушпиталили до токсикологічного відділення профільного медичного закладу міста
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі в Новокодацькому районі з’явився новий скверик.
Поліцейські Дніпропетровської області викрили двох нелегалів.
У Дніпрі в ботсаду можна придбати екзотичні рослини.
Вони вже існують, але тепер отримають офіційну назву та з'являться…