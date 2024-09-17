Помітили без тями біля під’їзду: у Дніпрі врятували чоловіка після передозування опіоїдами

У Дніпрі врятували чоловіка, який отримав передозування опіоїдами.

Днями небайдужі перехожі помітили біля одного із будинків молодого чоловіка, який лежав без тями, а поруч з ним були пусті шприци. Дніпряни викликали “швидку”.

Як розповів медик Влад Боднюк, на місце приїхала реанімаційна бригада Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час первинного огляду виявилося, що пацієнт знаходиться в комі.

Дихання 3 за хвилину, шкіра цианотична, зіниці – міоз. Поряд з ним – пусті шприци та сліди від ін’єкцій на руках, – коментує випадок медик.

Чоловіку надали невідкладну допомогу, після чого ушпиталили до токсикологічного відділення профільного медичного закладу міста

Передозування опіоїдами – це серйозний стан, який може призвести до смерті. Опіоїди – це група сильнодійних знеболювальних препаратів, які пригнічують центральну нервову систему, дихання. Коли їх приймають у великих дозах або в комбінації з іншими токсичними речовинами, може бути передозування.

Симптоми передозування опіоїдами:

– Пригнічення дихання – це найнебезпечніший симптом, який може призвести до зупинки дихання;

– Сонливість: людина може бути дуже сонливою або впасти в кому;

– Бліда або синюшна шкіра – це свідчить про недостатнє постачання кисню до органів;

– Вузькі зіниці – не реагують на світло;

– Слабкий пульс;

– Блювота;

– Звуки дихання: можуть бути чутні хрипи або стогони.

Передозування може статися з різних причин:

– Прийом великої дози препарату або навіть невелике збільшення дози може призвести до передозування, особливо якщо людина має низьку толерантність до опіоїдів;

– Комбінація з іншими речовинами – опіоїди посилюють дію алкоголю та інших депресантів.

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