Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в Дніпрі
Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в Дніпрі
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У Дніпрі помер видатний лікар і колишній керівник лікарні №7.
Пішов із життя Валентин Павлович Головченко – видатний лікар, який все своє життя присвятив розвитку вітчизняної медицини. Його внесок у будівництво та обладнання Дніпропетровської міської лікарні №7 є неоціненним.
У нашій пам’яті Валентин Павлович назавжди залишиться доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи, добрим другом, який гідно ніс горде звання Лікаря, був взірцем інтелігентності, інтелектуальності, етики, честі, – йдеться у повідомленні лікарні.
Валентин Павлович Головченко народився у 1933 році.
Після закінчення Дніпропетровського медичного інституту та роботи лікарем- травматологом міської лікарні № 9 Дніпропетровська, у 1967 році був призначений на посаду головного лікаря Дніпропетровської міської лікарні № 7, де працював вісім років. В 1975 році Валентин Павлович був переведений у відділ охорони здоров’я Дніпропетровського облвиконкому.
У міській лікарні № 7, з ім’ям Валентина Павловича пов’язано будівництво поліклінічного відділення на 750 відвідувань в зміну та 7 поверхового лікувального корпусу, які до сьогодні слугують на благо здоров’я людей. За час його роботи керівником, лікарню було заслужено визнано однією з кращих в нашому місті.
Прощання з Валентином Павловичем відбудеться 5 вересня о 12:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 53, Паталогоанатомічне відділення КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” ДМР
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