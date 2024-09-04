Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в Дніпрі

У Дніпрі помер видатний лікар і колишній керівник лікарні №7.

Пішов із життя Валентин Павлович Головченко – видатний лікар, який все своє життя присвятив розвитку вітчизняної медицини. Його внесок у будівництво та обладнання Дніпропетровської міської лікарні №7 є неоціненним.

йдеться у повідомленні лікарні. У нашій пам’яті Валентин Павлович назавжди залишиться доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи, добрим другом, який гідно ніс горде звання Лікаря, був взірцем інтелігентності, інтелектуальності, етики, честі, –у повідомленні лікарні.

Валентин Павлович Головченко народився у 1933 році.

Після закінчення Дніпропетровського медичного інституту та роботи лікарем- травматологом міської лікарні № 9 Дніпропетровська, у 1967 році був призначений на посаду головного лікаря Дніпропетровської міської лікарні № 7, де працював вісім років. В 1975 році Валентин Павлович був переведений у відділ охорони здоров’я Дніпропетровського облвиконкому.

У міській лікарні № 7, з ім’ям Валентина Павловича пов’язано будівництво поліклінічного відділення на 750 відвідувань в зміну та 7 поверхового лікувального корпусу, які до сьогодні слугують на благо здоров’я людей. За час його роботи керівником, лікарню було заслужено визнано однією з кращих в нашому місті.

Прощання з Валентином Павловичем відбудеться 5 вересня о 12:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 53, Паталогоанатомічне відділення КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” ДМР

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