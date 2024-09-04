Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в Дніпрі

Сьогодні 15:48
просмотров

У Дніпрі помер видатний лікар і колишній керівник лікарні №7.

Новости Днепра про Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в Дніпрі

Пішов із життя Валентин Павлович Головченко – видатний лікар, який все своє життя присвятив розвитку вітчизняної медицини. Його внесок у будівництво та обладнання Дніпропетровської міської лікарні №7 є неоціненним.

У нашій пам’яті Валентин Павлович назавжди залишиться доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи, добрим другом, який гідно ніс горде звання Лікаря, був взірцем інтелігентності, інтелектуальності, етики, честі, – йдеться у повідомленні лікарні.
 
Валентин Павлович Головченко народився у 1933 році.
 
Після закінчення Дніпропетровського медичного інституту та роботи лікарем- травматологом міської лікарні № 9 Дніпропетровська, у 1967 році був призначений на посаду головного лікаря Дніпропетровської міської лікарні № 7, де працював вісім років. В 1975 році Валентин Павлович був переведений у відділ охорони здоров’я Дніпропетровського облвиконкому.
 
У міській лікарні № 7, з ім’ям Валентина Павловича пов’язано будівництво поліклінічного відділення на 750 відвідувань в зміну та 7 поверхового лікувального корпусу, які до сьогодні слугують на благо здоров’я людей. За час його роботи керівником, лікарню було заслужено визнано однією з кращих в нашому місті.
 
Прощання з Валентином Павловичем відбудеться 5 вересня о 12:00 за адресою: м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 53, Паталогоанатомічне відділення КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” ДМР

Читайте також:

Новости Днепра про Помер видатний лікар і колишній керівник лікарні в ДніпріУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині чоловік побився в кафе з ексдружиною через 100 гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:36
    На Дніпропетровщині чоловік побився в кафе з ексдружиною через 100 гривень

    Колишні чоловік та жінка побилися в кафе через 100 гривень.

    Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:55
    Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядала вулиця Олеся Гончара: унікальні фото

    Сьогодні вулиця Олеся Гончара у Дніпрі одне із найжвавіших місць.…

    На проспекті Науки в Дніпрі з’явився оновлений скверик (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    На проспекті Науки в Дніпрі з’явився оновлений скверик (ФОТО)

    У Дніпрі на проспекті науки оновили сквер.

    Отримав отруєння та опіки ніг: на Дніпропетровщині з охопленої вогнем квартири врятували чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    Отримав отруєння та опіки ніг: на Дніпропетровщині з охопленої вогнем квартири врятували чоловіка

    На Дніпропетровщині з охопленої вогнем квартири врятували чоловіка.

    Наверх