Помер відомий український письменник Дмитро Павличко

Дмитру Павличку було 94 роки.

На 94-му році життя помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, колишній нардеп і дипломат, Герой України Дмитро Павличко.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook.

Він зазначив, що про смерть поета йому повідомила донька Дмитра Павличко.

Серед найвідоміших поезій Павличка — текст пісні “Два кольори”. Він також є автором поетичних книг “Моя земля”, “Чорна нитка”, “Правда кличе”.

Дмитро Павличко – поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадсько-політичний діяч, у 2004 році йому присвоєно звання Героя України. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня (1999, 2009), ордена “За заслуги” III ступеня (1997), ордена Свободи (2015), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1977).

Протягом життя Дмитро Павличко мав активну громадянську позицію. З осені 1945 року по літо 1946 року він був ув’язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Згодом Павличко одним з організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, першим головою Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка.

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