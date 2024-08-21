Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка

Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка

Сьогодні 20:41
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловіка вбили ударом ногою по голові.

Новости Днепра про Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка

На Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка, який побив знайомого до смерті у Кривому Розі.

18 серпня поліція отримала повідомлення про госпіталізацію 41-річного чоловіка з тяжкими травмами до міської лікарні. Від отриманих травм він помер.

Виявилось, що такі побої померлий отримав під час бійки зі знайомим. Його вдарив нападник ногою у голову. Зловмисника затримали, суду він чекатиме під вартою.

Читайте також:

Новости Днепра про Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловікаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:53
    Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська

    Варто зробити запаси.

    Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон
    Сьогодні 19:19
    Двох психологинь з Кривого Рогу підозрюють у незаконному переправленні військовозобов`язаних за кордон

    У Кривому Розі викрили психологинь-волонтерок, які допомагали військовозобов'язаним втікати з…

    Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками

    Хороші новини від Укренерго.

    У якому магазині Дніпра у 70-х можна було купити планетохід та катер: унікальне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    У якому магазині Дніпра у 70-х можна було купити планетохід та катер: унікальне фото

    У Дніпрі працює велика кількість різних магазинів: від супермаркетів до…

    Наверх