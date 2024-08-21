Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка

На Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка, який побив знайомого до смерті у Кривому Розі.
18 серпня поліція отримала повідомлення про госпіталізацію 41-річного чоловіка з тяжкими травмами до міської лікарні. Від отриманих травм він помер.
Виявилось, що такі побої померлий отримав під час бійки зі знайомим. Його вдарив нападник ногою у голову. Зловмисника затримали, суду він чекатиме під вартою.
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