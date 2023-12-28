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Помер легендарний музикант із Дніпра

Сьогодні 11:35
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Відомий гітарист-віртуоз Олександр Любченко помер на 71-му році життя.

Новости Днепра про Помер легендарний музикант із Дніпра

Сумну звістку повідомив Вадим Дьомушкін, пише “Дніпро Вечірній”.

Зазначається, що останнім часом 71-річний Олександр Любченко тяжко хворів, а 27 грудня його серце зупинилося.

Олександр Любченко народився 26 вересня 1952 року у Дніпропетровську. Музикою займався з шести років, а в підлітковому віці грав на міських танцмайданчиках, підробляв у ресторанах. З 16 років розпочав професійну кар’єру.

Наприкінці 60-х вперше виступив на джаз-фестивалі. Став соло-гітаристом ансамблю “Водограй” обласної філармонії. Пізніше часто грав у московських ансамблях та в інших обласних філармоніях.

У 1981 році Олександра Любченка на першому в країні фестивалі гітарної музики було визнано найкращим у двох номінаціях: фламенко та джаз. Наприкінці 80-х – на початку 90-х років співпрацював з відомим американським контрабасистом та композитором Сіроне (Норіс Джонс), з яким Олександр познайомився на джаз-фестивалі у Польщі.

Останні роки викладав гру на гітарі для юних музикантів. Дніпряни могли бачити Олександра Любченко на фестивалях “Джаз на Дніпрі”, які проходили кілька років поспіль ще до великої війни. 

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