Помер легендарний французький актор Ален Делон

Сьогодні у віці 88 років помер культовий французький актор Ален Делон.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Легендарний актор театру та кіно знімався у фільмах Клемана, Мелвілла та Вісконті.

Відомий по ролях у фільмах “Борсаліно”, “Шанс на Двох”, “Мелодії су-соле” та багатьох інших.

В останні роки через поважний вік Ален Делон майже не знімався в кіно.

У своїй останній великій ролі він озвучив римського диктатора Гая Юлія Цезаря, у мультфільмі “Астерікс на Олімпійських іграх” (2008 рік).

У 2023 році актор отримав в Україні орден “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.

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