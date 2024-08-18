Помер легендарний французький актор Ален Делон

Про це повідомляє видання Le Figaro.
Легендарний актор театру та кіно знімався у фільмах Клемана, Мелвілла та Вісконті.
Відомий по ролях у фільмах “Борсаліно”, “Шанс на Двох”, “Мелодії су-соле” та багатьох інших.
В останні роки через поважний вік Ален Делон майже не знімався в кіно.
У своїй останній великій ролі він озвучив римського диктатора Гая Юлія Цезаря, у мультфільмі “Астерікс на Олімпійських іграх” (2008 рік).
У 2023 році актор отримав в Україні орден “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі.
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