Помер колишній прем’єр-міністр Італії та друг путіна Сільвіо Берлусконі

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.
Відомо, що у п’ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не пов’язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.
Також відомо, що Берлусконі хворів на хронічний мієломоноцитарний лейкоз – рак крові. Та в останні роки страждав від неодноразових нападів поганого самопочуття.
Зазначимо, Сильвіо Берлусконі – італійський політик, колишній прем’єр-міністр Італії (1994—1995, 2001—2006, 2008—2011). Один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Був власником ФК «Мілан» з 1986 до 2017 року.
Після припинення своїх повноважень як прем’єр-міністра Італії 2011 року Берлусконі продовжив підтримувати контакти з президентом росії володимиром путіним.
Сільвіо Берлусконі у вересні 2015 року відвідав окупований росією Крим, де пробув кілька днів і мав «приватну зустріч» із президентом рф. Через це Служба безпеки України заборонила Берлусконі в’їзд в Україну.
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