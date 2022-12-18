Помер чоловік, який опинився під колесами евакуатора на Набережній Заводській

У Дніпрі чоловік помер під колесами евакуатора.

Ввечері 17 грудня на Набережній Заводській сталася ДТП. Під колесами евакуатора опинився чоловік. Як розповів водій, він рухався у напрямку Червоного каменю. У цей час посеред дороги йшов пішохід. Оскільки він був у чорному одязі, водій не помітив його та збив.

Сьогодні стало відомо, що чоловік помер в кареті швидкої, про це пише Інформатор.

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