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Помер чоловік, який опинився під колесами евакуатора на Набережній Заводській

Сьогодні 15:59
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У Дніпрі чоловік помер під колесами евакуатора.

Новости Днепра про Помер чоловік, який опинився під колесами евакуатора на Набережній Заводській

Ввечері 17 грудня на Набережній Заводській сталася ДТП. Під колесами евакуатора опинився чоловік. Як розповів водій, він рухався у напрямку Червоного каменю. У цей час посеред дороги йшов пішохід. Оскільки він був у чорному одязі, водій не помітив його та збив.

Сьогодні стало відомо, що чоловік помер в кареті швидкої, про це пише Інформатор.

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Новости Днепра про Помер чоловік, який опинився під колесами евакуатора на Набережній ЗаводськійУкраїнська Новости Днепра про Помер чоловік, який опинився під колесами евакуатора на Набережній ЗаводськійРусский

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