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  • Помер автор “Ворошиловського стрільця” Віктор Пронін: він був родом із Дніпра

Помер автор “Ворошиловського стрільця” Віктор Пронін: він був родом із Дніпра

Сьогодні 11:19
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На 85-му році життя помер відомий письменник і журналіст родом із Дніпра Віктор Пронін. Він прославився своїми детективними творами “Ворошилівський стрілець” та “Жіноча логіка”, які були екранізовані.

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Серце автора зупинилося ще 18 липня. Про це повідомили його колеги. 

Пронін народився 1938 року в Дніпрі (тоді ще Дніпропетровськ). У 1960-му закінчив тут гірничий інститут, працював на “Запоріжсталі”, потім – у журналі “Людина і закон”. У середині 60-х почав писати прозу. У 1968-му вийшла перша книжка автора.

Останні роки письменник проживав у Москві. 

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