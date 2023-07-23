Помер автор “Ворошиловського стрільця” Віктор Пронін: він був родом із Дніпра

На 85-му році життя помер відомий письменник і журналіст родом із Дніпра Віктор Пронін. Він прославився своїми детективними творами “Ворошилівський стрілець” та “Жіноча логіка”, які були екранізовані.

Серце автора зупинилося ще 18 липня. Про це повідомили його колеги.

Пронін народився 1938 року в Дніпрі (тоді ще Дніпропетровськ). У 1960-му закінчив тут гірничий інститут, працював на “Запоріжсталі”, потім – у журналі “Людина і закон”. У середині 60-х почав писати прозу. У 1968-му вийшла перша книжка автора.

Останні роки письменник проживав у Москві.

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