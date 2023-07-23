Помер автор “Ворошиловського стрільця” Віктор Пронін: він був родом із Дніпра

Серце автора зупинилося ще 18 липня. Про це повідомили його колеги.
Пронін народився 1938 року в Дніпрі (тоді ще Дніпропетровськ). У 1960-му закінчив тут гірничий інститут, працював на “Запоріжсталі”, потім – у журналі “Людина і закон”. У середині 60-х почав писати прозу. У 1968-му вийшла перша книжка автора.
Останні роки письменник проживав у Москві.
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Анна Кравчук
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