Помер 82-річний актор Майкл Гембон, відомий за роллю Дамблдора

Найвідоміша роль актора - чарівника Дамблдора у легендарній Поттеріані.

Майклу Гембону було 82 роки. Як пише The Guardian, актор нібито хворів на пневмонію, через що опинився в лікарні. Ймовірно, життя Гембона забрала тяжка хвороба. Поряд з ним були його дружина Ганна Гембон та син Майкл.

Гембон родом із Ірландії, але кар’єру побудував у Англії. Однією з найвідоміших його ролей стала роль Альбуса Дамблдора в серії фільмів про Гаррі Поттера. Грати її він почав після того, як у 2002 році помер попередній виконавець ролі директора Хогвардса Річард Харріс.

Перша поява Гембона – 3 фільм Поттеріани.

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