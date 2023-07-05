Полихало на очах у всіх: у Павлограді горіла багатоповерхівка

Горів дах багатоквартирного 5-ти поверхового будинку.
Повідомляють, що було чутно гучні звуки – тріскався шифер на даху. Горіла майже вся площа покрівлі. Видно було густий чорний дим.
Пожежні на місці робили усе можливе, щоб побороти вогонь.
Чекаємо офіційної інформації від ДСНС.
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