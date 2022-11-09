Полум’я виривалося на вулицю: у Жовтих Водах горів будинок

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце події оперативно виїхали рятувальники, прибувши, вони побачили полум’я у житловому будинку. Існувала загроза поширення пожежі на поблизу розташовані господарчі споруди.
Рятувальники локалізували займання о 20:20 та ліквідували о 20:35. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, меблі та дерев’яні конструкції будинку на загальній площі 60 кв. м.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До місця виклику направлено 15 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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