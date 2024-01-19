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Полум’я охопило 100 кв м: у Дніпрі палав двоповерховий будинок

Сьогодні 21:36
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У Дніпрі спалахнув двоповерховий будинок.

Новости Днепра про Полум'я охопило 100 кв м: у Дніпрі палав двоповерховий будинок

Інцидент трапився на вулиці Житня Самарського району Дніпра 19 січня. Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло о 18:01. Приїхавши за вказаною адресою, надзвичайники з’ясували, що горить двоповерховий житловий будинок.

По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що горить дах, внутрішнє оздоблення стін та майно на другому поверсі будинку. Площа займання становить 100 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

О 19:58 пожежу ліквідовано.

До гасіння загорання залучено 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Новости Днепра про Полум'я охопило 100 кв м: у Дніпрі палав двоповерховий будинок

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Новости Днепра про Полум'я охопило 100 кв м: у Дніпрі палав двоповерховий будинокУкраїнська Новости Днепра про Полум'я охопило 100 кв м: у Дніпрі палав двоповерховий будинокРусский

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