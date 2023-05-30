Півсотні ракет, майже 40 дронів та 400 окупантів, – Генштаб про втрати рф
Півсотні ракет, майже 40 дронів та 400 окупантів, – Генштаб про втрати рф
Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 30 травня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня, становить 207440 військових. Крім того, ЗСУ знищили 51 ракету і 38 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3802 (+1) од,
бойових броньованих машин – 7469 (+2) од,
артилерійських систем – 3445 (+10) од,
РСЗВ – 575 од,
засоби ППО – 332 (+1) од,
літаків – 3133 од,
гелікоптерів – 298 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),
крилаті ракети – 1107 (+51) од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,
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