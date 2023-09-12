Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річ

Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річ

Сьогодні 17:41
просмотров

Мешканці Новомосковська повідомляють про знеструмлення половини міста.

Новости Днепра про Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річ

Цю інформацію підтвердив і міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. 

Мер зазначає, що компанія ДТЕК повідомляє про аварію на підстанції, в результаті якої пів міста знеструмлене. Упродовж однієї години мають полагодити.

Відповідно, щодо водопостачання по місту ситуація аналогічна: якщо упродовж години не подадуть електрику, то підключаємо альтернативні джерела електроживлення, – написав мер на своїй фейсбук-сторінці. 

Нагадаємо, раніше знеструмили один із житлових масивів Дніпра. 

Читайте також:

Новости Днепра про Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін
Новини Дніпра
Сьогодні 12:34
У Дніпрі мешканці одного із житломасивів залишаться без світла на невизначений термін

Важлива інформація!

У Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси

Ще є час зарядити телефон!

Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення
Новини Дніпра
Вчора 12:57
Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення

На Дніпропетровщині лікарні продавали енергію за завищеними цінами.

У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси
Новини Дніпра
10.09.2023 19:58
У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси

Комунальники з ЦЕК планують провести планові ремонтні роботи у понеділок,…

Наверх