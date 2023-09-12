Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річ

Цю інформацію підтвердив і міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.
Мер зазначає, що компанія ДТЕК повідомляє про аварію на підстанції, в результаті якої пів міста знеструмлене. Упродовж однієї години мають полагодити.
Відповідно, щодо водопостачання по місту ситуація аналогічна: якщо упродовж години не подадуть електрику, то підключаємо альтернативні джерела електроживлення, – написав мер на своїй фейсбук-сторінці.
Нагадаємо, раніше знеструмили один із житлових масивів Дніпра.
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