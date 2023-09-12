Половина великого міста на Дніпропетровщині залишилася без світла: у чому річ

Мешканці Новомосковська повідомляють про знеструмлення половини міста.

Цю інформацію підтвердив і міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Мер зазначає, що компанія ДТЕК повідомляє про аварію на підстанції, в результаті якої пів міста знеструмлене. Упродовж однієї години мають полагодити.

Відповідно, щодо водопостачання по місту ситуація аналогічна: якщо упродовж години не подадуть електрику, то підключаємо альтернативні джерела електроживлення, – написав мер на своїй фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, раніше знеструмили один із житлових масивів Дніпра.

Читайте також:

Українська

Автор: