Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони стані

Стало відомо, що з постраждалими внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

За остаточними даними від ДСНС, внаслідок ракетного удару по середмістю Кривого Рогу 8 вересня постраждало 60 людей. Відомо про 1 загиблого поліцейського. Як з’ясувалося пізніше, він був вільнонайманим працівником поліції охорони. Про це повідомляє Суспільне.

Наразі у лікарні Кривого Рогу перебуває 29 людей – це майже половина від загальної кількості постраждалих. Усіх травмованих прооперували. Вони будуть під наглядом медиків. Один поранений лікуватиметься амбулаторно, йому надали необхідну допомогу.

Троє пацієнтів – важкі. Стан решти оцінюють як середньої важкості. У людей вибухово-уламкові поранення голови, тулуба, грудної клітини, черевної порожнини та кінцівок.

Удар прийшовся по адмінбудівлі поліції. Загалом через атаку девʼять правоохоронців поранені, трьох із них дістали з-під завалів. У місті пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Більш ніж чотири десятки авто.

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