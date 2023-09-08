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Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони стані

Сьогодні 15:45
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Стало відомо, що з постраждалими внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

Новости Днепра про Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони стані

За остаточними даними від ДСНС, внаслідок ракетного удару по середмістю Кривого Рогу 8 вересня постраждало 60 людей. Відомо про 1 загиблого поліцейського. Як з’ясувалося пізніше, він був вільнонайманим працівником поліції охорони. Про це повідомляє Суспільне. 

Наразі у лікарні Кривого Рогу перебуває 29 людей – це майже половина від загальної кількості постраждалих. Усіх травмованих прооперували. Вони будуть під наглядом медиків. Один поранений лікуватиметься амбулаторно, йому надали необхідну допомогу.

Троє пацієнтів – важкі. Стан решти оцінюють як середньої важкості. У людей вибухово-уламкові поранення голови, тулуба, грудної клітини, черевної порожнини та кінцівок.

Удар прийшовся по адмінбудівлі поліції. Загалом через атаку девʼять правоохоронців поранені, трьох із них дістали з-під завалів. У місті пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Більш ніж чотири десятки авто.

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Новости Днепра про Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони станіУкраїнська Новости Днепра про Половина постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу в лікарні: у якому вони станіРусский

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