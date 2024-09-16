Поліція тимчасово перекрила дорогу поблизу села Єлизаветівка через масштабну лісну пожежу

Важлива інформація для водіїв.

Поліція для запобігання надзвичайних ситуацій тимчасово перекрила дорогу поблизу села Єлизаветівка Петриківського району, де спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Під час планування маршруту врахуйте, що дорога Т-0414 поблизу села Єлизаветівка перекрита з обох сторін. Поліцейські забезпечують регулювання дорожнього руху для об’їзду небезпечної ділянки дороги, – йдеться у дописі правоохоронців.

На місці працюють поліцейські та рятувальники.

Працівники ДСНС приборкують пожежу. Через сильний вітер загорання поки що не вщухає.

Сьогодні ми писали про пожежі, які спалахнули поблизу міста Кам’янське.

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