Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, коротке темне волосся.
Була одягнена у светр білого кольору та лосини сині, чорні капці.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Марії Волошиної, просимо повідомити до Криворізького районного управління поліції або за телефонами 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.
Читайте також:
Автор:
Окупанти атакували Нікопольський район дроном-камікадзе.
У Кривому Розі 61-річний чоловік за кермом "Chevrolet" наїхав на…
Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та…
Мешканець Дніпра, щоб уникнути мобілізації, намагався втекти з України до…