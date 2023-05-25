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Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину

Сьогодні 09:00
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22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію Волошину

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, коротке темне волосся.

Була одягнена у светр білого кольору та лосини сині, чорні капці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Марії Волошиної, просимо повідомити до Криворізького районного управління поліції або за телефонами 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.

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Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію ВолошинуУкраїнська Новости Днепра про Поліція Кривого Рогу розшукує зниклу безвісти 69-річну Марію ВолошинуРусский

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