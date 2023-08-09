Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 14-річного хлопця: потрібна допомога

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Поліція Дніпра розшукує 14-річного Олексія Лисака.

8 серпня близько 19:00 неповнолітній хлопець вийшов з дому в с. Шульгівка Петриківського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 165-170 см, русяве волосся, середньої статури.

Був одягнений: чорні штани, синя футболка.

Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

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