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  • Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Сьогодні 16:00
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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного Олександра Бойка.

27 липня близько 23:20 хлопець пішов з дому в с. Куліші Дніпровського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст близько 168 см, худорлявої статури, волосся темно-каштанове коротке, очі карі.

Був одягнутий: чорні шорти, чорна футболка, чорні кросівки з помаранчевими смугами.

Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, про це за номерами: (063) 69367745 або 102.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного хлопчика: потрібна допомога

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі чоловіка, який зник дорогою з роботи додому, знайшли мертвим.

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Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 13-річного хлопчика: потрібна допомогаУкраїнська

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