Поліція Дніпра розшукує 17-річну Єву Сапаренко: дівчина зникла після візиту до лікарні

У Дніпрі поліція оголосила в розшук 17-річну Єву Сапаренко.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Неповнолітня пішла з лікарні сьогодні близько 12 години. Дотепер її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 164 см, худорлява статура, довге волосся.

Була одягнена у чорну футболку та джинси.

Прохання до громадян яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчини зателефонувати за номером (099) 050 14 19.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпропетровській області поліція розшукувала 15-річну Дарʼю Піскозубову. Зараз Дар’ю вже знайшли, жертвою злочину вона не стала.

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