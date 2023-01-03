Поки нікого не було дома: у Дніпрі чоловік розбещував 8-річну доньку своєї співмешканки

У Дніпрі чоловік розбещував школярку.

2 січня до правоохоронців звернулася мешканка Чечелівського району, і розповіла, що її співмешканець розбещував її 8-річну доньку, про це повідомляє міськрада Дніпра.

Як виявилося, чоловік протягом двох місяців вчиняв протиправні дії щодо школярки. Він користувався відсутністю в будинку інших членів сім’ї та змушував дівчинку робити розпусні дії.

Після огляду дитини медиками було отримано консультаційний висновок фахівця щодо проблем, пов’язаних із сексуальним насильством над дитиною з боку людини з близького оточення.

Наразі поліція проводить заходи щодо встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали педофіла, який зґвалтував 8-річну дівчинку. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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