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  • Покарання – від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Покарання – від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Сьогодні 09:30
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У Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку, яка поверталася додому.

Новости Днепра про Покарання - від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Дівчинка поверталася додому. Коли вона вийшла з автобусу до неї підійшов незнайомий чоловік та почав погрозами вимагати її речі. Грабіжник відібрав у підлітка телефон, сумку з документами та втік.

Наступного дня поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 54-річний житель Новомосковська, його раніше вже судили за пограбування. Речі, які він викрав, повернули дівчині. 

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років. 

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Новости Днепра про Покарання - від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Покарання - від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинкуРусский

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