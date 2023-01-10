Покарання – від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

Дівчинка поверталася додому. Коли вона вийшла з автобусу до неї підійшов незнайомий чоловік та почав погрозами вимагати її речі. Грабіжник відібрав у підлітка телефон, сумку з документами та втік.
Наступного дня поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 54-річний житель Новомосковська, його раніше вже судили за пограбування. Речі, які він викрав, повернули дівчині.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.
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