Покарання – від 7 до 10 років: у Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку

У Новомосковську чоловік пограбував 15-річну дівчинку, яка поверталася додому.

Дівчинка поверталася додому. Коли вона вийшла з автобусу до неї підійшов незнайомий чоловік та почав погрозами вимагати її речі. Грабіжник відібрав у підлітка телефон, сумку з документами та втік.

Наступного дня поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 54-річний житель Новомосковська, його раніше вже судили за пограбування. Речі, які він викрав, повернули дівчині.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.

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