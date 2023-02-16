Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій Якименко

10 лютого виявивши стійкість та мужність, героїчно загинув солдат 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрій Якименко.

Прощання з Героєм відбудеться 16 лютого. Про це повідомляють в Telegram-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

Солдату 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрію Якименко було 34 роки.

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