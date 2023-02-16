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  • Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій Якименко

Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій Якименко

Сьогодні 06:45
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10 лютого виявивши стійкість та мужність, героїчно загинув солдат 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрій Якименко.

Новости Днепра про Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій Якименко

Прощання з Героєм відбудеться 16 лютого. Про це повідомляють в Telegram-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

Солдату 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрію Якименко було 34 роки. 

Раніше ми писали: Він щойно отримав медаль від президента: у Бахмуті загинув боєць із Кривого Рогу

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Новости Днепра про Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій ЯкименкоУкраїнська Новости Днепра про Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій ЯкименкоРусский

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