Поховають сьогодні: загинув 34-річний солдат з Дніпропетровщини Юрій Якименко

Прощання з Героєм відбудеться 16 лютого. Про це повідомляють в Telegram-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.
Солдату 59-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Юрію Якименко було 34 роки.
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