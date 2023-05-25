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Поховають його сьогодні: загинув солдат Антон Загребельний з Кам’янського

Сьогодні 06:45
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При стримуванні збройної агресії російської федерації загинув солдат Загребельний Антон Сергійович. Трагедія сталась 19 травня у Запорізькій області.

Новости Днепра про Поховають його сьогодні: загинув солдат Антон Загребельний з Кам'янського

У Захисника залишилися донька, батьки, сестра.

Про це повідомляє пресслужба Кам’янської міської ради.

Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року в Кам’янському (тодішньому Дніпродзержинську). Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Все життя працював в комп’ютерній галузі. 25 лютого минулого року призваний по мобілізації.

Панахида відбудеться 25 травня об 11:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 34. Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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