Поховають його сьогодні: загинув солдат Антон Загребельний з Кам’янського

У Захисника залишилися донька, батьки, сестра.
Про це повідомляє пресслужба Кам’янської міської ради.
Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року в Кам’янському (тодішньому Дніпродзержинську). Закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Все життя працював в комп’ютерній галузі. 25 лютого минулого року призваний по мобілізації.
Панахида відбудеться 25 травня об 11:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 34. Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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