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Погрожував підірвати гранату: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Сьогодні 18:45
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Жінка повідомила у поліцію, що її 29-річний син наказав всім вийти з квартири та погрожує підірвати гранату.

Новости Днепра про Погрожував підірвати гранату: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Правоохоронці оточили місце події та розпочали перемовини з підозрюваним, який погрожував підірвати гранату. На місце також викликали спецпризначенців. Вибухотехнікам вдалося вмовити чоловіка видати боєприпас. Його передали слідчо-оперативній групі. Окрім гранати «Ф-1» та запалу, з квартири правоохоронці вилучили набої калібру 5,45 мм.

Речові докази направили для проведення експертизи.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Новости Днепра про Погрожував підірвати гранату: на Дніпропетровщині затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Погрожував підірвати гранату: на Дніпропетровщині затримали чоловікаРусский

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