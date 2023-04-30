Погрожував, бив і не випускав із квартири: на Дніпропетровщині від колишнього поліцейського рятують його дружину та дитину

Жертві з малюком вдалося втекти від аб’юзера, після чого вона зателефонувала у відповідні служби, які займаються порятунком жінок у таких ситуаціях.
Наразі жінка з дитиною перебуває в безпеці, проте чоловік-садист почав підключати “зв’язки”, що дуже ускладною ситуацію. Про цей випадок розповіла у себе в Facebook дніпровська правозахисниця Юлія Сегеда.
Наразі колишній правоохоронець оголосив дитину, з якою втекла жінка, у розшук.
“Я добре знаю алгоритм дій поліції у разі, коли в пошуках “свого” об’єкта для садизму, садист оголошує у розшук дитину. Звісно, не заради знайти дитину. Заради повернути собі “власність”, жінку на якій він реалізує потребу у насильстві”, – поділилася Юлія.
“Одній моїй клієнтці вдалось вирватись з цього пекла, і він знайшов собі наступну. Звісно, він не сказав їй при знайомстві, що він аб’юзер, вона народила від нього дитину. І все… це був її вирок. І дивним чином я від цієї клієнтки чую теж саме, що чула від іншої клієнтки: поліція на виклики не реагує і заходів для її безпеки не вживає. Дивно, так? То я думаю, що пора може службове розслідування провести щодо бездіяльності цього відділку?” – прокоментувала адвокатеса.
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