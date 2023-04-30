Погрожував, бив і не випускав із квартири: на Дніпропетровщині від колишнього поліцейського рятують його дружину та дитину

У Кам'янському від домашнього насильства тривалий час потерпали жінка з маленькою дитиною. Чоловік, який за сумісництвом є колишнім поліцейським, знущався над жертвою: бив, погрожував, не дозволяв користуватися телефоном, а часом зачиняв у квартирі, тобто буквально тримав у заручниках.

Жертві з малюком вдалося втекти від аб’юзера, після чого вона зателефонувала у відповідні служби, які займаються порятунком жінок у таких ситуаціях.

Наразі жінка з дитиною перебуває в безпеці, проте чоловік-садист почав підключати “зв’язки”, що дуже ускладною ситуацію. Про цей випадок розповіла у себе в Facebook дніпровська правозахисниця Юлія Сегеда.

Наразі колишній правоохоронець оголосив дитину, з якою втекла жінка, у розшук.

“Я добре знаю алгоритм дій поліції у разі, коли в пошуках “свого” об’єкта для садизму, садист оголошує у розшук дитину. Звісно, не заради знайти дитину. Заради повернути собі “власність”, жінку на якій він реалізує потребу у насильстві”, – поділилася Юлія.

Однак найстрашніше у цій історії те, що жінка, яка звернулася за допомогою до правозахисниці, – далеко не перша жертва експоліцейського. Декілька років тому до Юлії вже звералася жінка з подібною ситуацією, і, як з’ясувалося згодом, її кривдником був той самий чоловік.

Проте поліція жодних заходів не вживає, хоча це вже другий зафіксований випадок домашнього насильства зі сторони їхнього ексколеги. Імовірно, саме через “зв’язки” садисту все сходить з рук.

“Одній моїй клієнтці вдалось вирватись з цього пекла, і він знайшов собі наступну. Звісно, він не сказав їй при знайомстві, що він аб’юзер, вона народила від нього дитину. І все… це був її вирок. І дивним чином я від цієї клієнтки чую теж саме, що чула від іншої клієнтки: поліція на виклики не реагує і заходів для її безпеки не вживає. Дивно, так? То я думаю, що пора може службове розслідування провести щодо бездіяльності цього відділку?” – прокоментувала адвокатеса.

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