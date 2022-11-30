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  • Пограбував зоомагазин: у Кам’янському шукають злодія з собакою рідкісної породи

Пограбував зоомагазин: у Кам’янському шукають злодія з собакою рідкісної породи

Сьогодні 19:00
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У Кам’янському шукають крадія з собакою рідкісної породи, який пограбував зоомагазин.

Новости Днепра про Пограбував зоомагазин: у Кам'янському шукають злодія з собакою рідкісної породи

У зоомагазині на вулиці Звенігородська 14-б чоловік викрав комбінезон для собак. Крадія хочуть знайти за допомогою його собаки рідкісної породи – шарпей.  

Він проживає десь неподалік, шарпеїв на районі не так багато. До речі, чоловік вигулює свою собаку у вкраденому комбінезоні. 

Якщо Ви володієте будь-якою інформацією, пишіть у вайбер: 097 809 26 08 або в смс на сторінку “Зоопитомец”.

Новости Днепра про Пограбував зоомагазин: у Кам'янському шукають злодія з собакою рідкісної породи

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Новости Днепра про Пограбував зоомагазин: у Кам'янському шукають злодія з собакою рідкісної породиУкраїнська

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