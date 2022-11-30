Пограбував зоомагазин: у Кам’янському шукають злодія з собакою рідкісної породи

У Кам’янському шукають крадія з собакою рідкісної породи, який пограбував зоомагазин.

У зоомагазині на вулиці Звенігородська 14-б чоловік викрав комбінезон для собак. Крадія хочуть знайти за допомогою його собаки рідкісної породи – шарпей.

Він проживає десь неподалік, шарпеїв на районі не так багато. До речі, чоловік вигулює свою собаку у вкраденому комбінезоні.

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