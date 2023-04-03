Поговорив по телефону і загинув: сварка у Павлограді завершилася смертю

Про це по відомляє поліція Дніпропетровської області.
На вулиці Григорія Шияна 2 квітня виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що напередодні між двома знайомими виникла сварка, і при зустрічі один з них вдарив іншого газовим ключем. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Злочинцем виявився 25-річний житель Павлограду. Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу до суду на час слідства.
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