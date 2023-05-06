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Погода у Дніпрі в суботу, 6 травня: ясно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі в суботу, 6 травня: ясно та без опадів

За прогнозами синоптиків, хмари, які з’являться у Дніпрі вдень, протримаються недовго, увечері очікується ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 травня:

  • Сильний дощ іде – багато трави зросте.
  • Комарі в зграї збиваються – до потепління.
  • Іній на деревах — до багатого збирання гречки.
  • Безвітряний ранок — гарний знак.
  • Побачити вранці росу — до врожаю проса.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі в суботу, 6 травня: ясно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі в суботу, 6 травня: ясно та без опадівРусский

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