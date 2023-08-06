Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний день

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +37°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 серпня:
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