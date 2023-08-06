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Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний день

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний день

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів! Вранці температура повітря +23°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +37°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 серпня:

  • Теплий вітер несе негоду.
  • Вдень — до обіду погодиться.
  • Вітер дме з півдня – буде дощ.
  • Роса довго не йде – до грози.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний деньУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 6 серпня: очікується дуже спекотний деньРусский

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