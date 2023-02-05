Погода в Дніпрі в неділю, 5 лютого: хмарно та без опадів

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 лютого:
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