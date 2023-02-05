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Погода в Дніпрі в неділю, 5 лютого: хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 5 лютого: хмарно та без опадів

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 лютого:

  • Багато снігу на Агафія – до врожаю хліба.
  • Морозний та сонячний день – до спекотного серпня.
  • Яскраво сонце світить – до ранньої весни.
  • Білки по деревах скачуть до відлиги.
  • Яка погода до обіду – таким буде наступний січень.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 5 лютого: хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в неділю, 5 лютого: хмарно та без опадівРусский

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