Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 жовтня:

Журавлі полетіли — осінь поступилася місцем зими.

Польові миші прийшли до села — до суворої зими.

Півень почав співати вночі — до негоди.

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