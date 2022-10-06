Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 жовтня:
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