Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадів

Вчора 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 жовтня:

  • Журавлі полетіли — осінь поступилася місцем зими.
  • Польові миші прийшли до села — до суворої зими.
  • Півень почав співати вночі — до негоди.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі в четвер, 6 жовтня: хмарно та без опадівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:27
    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

    Сьогодні мешканці Дніпра можуть помилуватися незвичайними хмарами - перистими.

    Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Вдарив молотком по голові: в Дніпрі чоловік напав на беззахисну жінку

    У середу ввечері, 5 жовтня, близько 20:00, поліцейські Дніпра отримали…

    Тепла осінь: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Тепла осінь: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

    Парасольку можна залишати вдома!

    У Дніпрі в трамваї №1 з’явився добрий кондуктор, який роздає цукерки
    Новини Дніпра
    Вчора 08:00
    У Дніпрі в трамваї №1 з’явився добрий кондуктор, який роздає цукерки

    Дніпряни у захваті від позитивного водія.

    Наверх