Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
просмотров

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вдень очікується сильний дощ зі снігом. Надвечір він повинен ослабнути. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 січня:

  • Сніг за безвітряної погоди – до хорошого врожаю.
  • Кури неспокійно поводяться – до хуртовини.
  • Дерева у січні часто покриваються інеєм – до врожаю.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігомУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігомРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи потрібна парасолька: якою буде погода в Дніпрі 4 січня
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Чи потрібна парасолька: якою буде погода в Дніпрі 4 січня

    Сьогодні у Дніпрі буде досить тепло.

    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023
    Новини Дніпра
    03.01.2023 15:39
    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023

    На початку 2023 року геомагнітна активність буде не значною, але…

    Важливо: як працює громадський транспорт Дніпра 3 січня
    Новини Дніпра
    03.01.2023 08:30
    Важливо: як працює громадський транспорт Дніпра 3 січня

    Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

    У Дніпрі хмарний та теплий день: прогноз погоди на 3 січня
    Новини Дніпра
    03.01.2023 06:15
    У Дніпрі хмарний та теплий день: прогноз погоди на 3 січня

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Наверх