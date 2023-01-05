Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вдень очікується сильний дощ зі снігом. Надвечір він повинен ослабнути. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
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