Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вдень очікується сильний дощ зі снігом. Надвечір він повинен ослабнути. Вранці температура повітря 0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 січня:

Сніг за безвітряної погоди – до хорошого врожаю.

Кури неспокійно поводяться – до хуртовини.

Дерева у січні часто покриваються інеєм – до врожаю.

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