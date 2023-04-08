Погода в Дніпрі у суботу, 8 квітня: хмарно, очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Вдень буде йти дощ. Надвечір він повинен ослабнути. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +14°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 квітня:

Починає цвісти верба – можна виставляти бджіл на пасіці.

Біле ясне сонце на зорі означає, що снігу більше не буде.

Якщо з дахів сніг не зійшов, він пролежить ще місяць.

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