Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний сніг
Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний сніг
Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.
Вранці піде дрібний сніг, який до полудня має закінчитись.У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 4 лютого:
Якщо вдень світить сонце, то чекайте ранньої весни.
Багато снігу на Тимофія буде хорошим урожаєм зернових.
Якщо почалася хуртовина, то така погода триватиме тиждень.
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