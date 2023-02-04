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Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний сніг

Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний сніг

Вранці піде дрібний сніг, який до полудня має закінчитись. У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 лютого:

  • Якщо вдень світить сонце, то чекайте ранньої весни.
  • Багато снігу на Тимофія буде хорошим урожаєм зернових.
  • Якщо почалася хуртовина, то така погода триватиме тиждень.
  • Півні ввечері розкукарікалися — до відлиги.
  • Кури рано сідають на сідало – вночі буде мороз.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний снігУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний снігРусский

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