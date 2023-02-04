Погода в Дніпрі у суботу, 4 лютого: очікується дрібний сніг

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.

Вранці піде дрібний сніг, який до полудня має закінчитись. У другій половині дня опади не очікуються. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 4 лютого:

Якщо вдень світить сонце, то чекайте ранньої весни.

Багато снігу на Тимофія буде хорошим урожаєм зернових.

Якщо почалася хуртовина, то така погода триватиме тиждень.

Півні ввечері розкукарікалися — до відлиги.

Кури рано сідають на сідало – вночі буде мороз.

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