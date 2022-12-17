Погода в Дніпрі у суботу, 17 грудня: очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вранці дрібний дощ вдень може посилитися, а ближче до вечора на зміну йому прийде дощ із грозою. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 грудня:
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