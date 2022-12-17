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Погода в Дніпрі у суботу, 17 грудня: очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 17 грудня: очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вранці дрібний дощ вдень може посилитися, а ближче до вечора на зміну йому прийде дощ із грозою. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 грудня:

  • Якщо на Варвару вдарив мороз, навесні буде холодно.
  • Якщо на вулиці тепло, то буде добрий урожай льону.
  • Похмурий день віщує швидку відлигу.
  • Хмарна погода свідчить, що незабаром випаде сніг.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 17 грудня: очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 17 грудня: очікується дощ із грозоюРусский

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