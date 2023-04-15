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Погода в Дніпрі у суботу, 15 квітня: хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 15 квітня: хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 квітня:

  • Якщо лід, що тане, в озері відразу тоне – буде поганий урожай.
  • Журавлі потяглися на південь, отже, не бути року врожайним і вдалим.
  • Якщо голуби розбуркувалися – наближається тепло.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 15 квітня: хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 15 квітня: хмарно, але без опадівРусский

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