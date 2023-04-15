Погода в Дніпрі у суботу, 15 квітня: хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 квітня:

Якщо лід, що тане, в озері відразу тоне – буде поганий урожай.

Журавлі потяглися на південь, отже, не бути року врожайним і вдалим.

Якщо голуби розбуркувалися – наближається тепло.

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