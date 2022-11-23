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Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода протримається зовсім небагато вранці, а вже вдень небо покриється хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 листопада:

  • Іній з ранку – до морозу, увечері – до снігопаду.
  • Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.
  • Багато снігу випало 23 листопада – зима буде теплою.
  • Туман по землі стелиться – до відлиги.
  • Гучно цвірінькають горобці – буде відлига.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадівРусский

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