Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода протримається зовсім небагато вранці, а вже вдень небо покриється хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 листопада:
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