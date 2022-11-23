Погода в Дніпрі у середу, 23 листопада: хмарно та без опадів

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясна погода протримається зовсім небагато вранці, а вже вдень небо покриється хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 листопада:

Іній з ранку – до морозу, увечері – до снігопаду.

Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання.

Багато снігу випало 23 листопада – зима буде теплою.

Туман по землі стелиться – до відлиги.

Гучно цвірінькають горобці – буде відлига.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: