Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 грудня:

Сороки сідають на сніг – до тепла.

Яка погода 26 грудня, такою і січень буде.

Пухнастий іній – до різкого похолодання.

Сонячний день – 31 грудня він буде таким самим.

Завірюха 26 грудня – до пізньої весни.

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