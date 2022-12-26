Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 грудня:
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