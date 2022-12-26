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Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 грудня:

  • Сороки сідають на сніг – до тепла.
  • Яка погода 26 грудня, такою і січень буде.
  • Пухнастий іній – до різкого похолодання.
  • Сонячний день – 31 грудня він буде таким самим.
  • Завірюха 26 грудня – до пізньої весни.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у понеділок, 26 грудня: очікується невеликий дощРусский

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